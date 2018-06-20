الشيخ عزام يهاتف ذوي الفقيد محمود غوانمة مواسيا بوفاته

هاتف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، عائلة المرحوم/ محمود عبد الفتاح غوانمة، من محافظة رام الله، والذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأعرب الشيخ عزام عن خالص مواساته وتعازيه بوفاة المجاهد الكبير غوانمة (٦٠ عاما)، والذي سخر حياته ماضيا في طريق الجهاد والتضحية.

ولفت إلى عطاء الفقيد، ودوره الجهادي، وأدائه الواجب في نشر الفضائل، وإصلاح ذات البين، وتعزيز الوعي لدى الأجيال. جدير بالذكر أن الفقيد غوانمة يعد من الرعيل الأول الذي انتمى لحركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، وكان واحداً من الذين أسهموا بشكل كبير في بناء خلايا الحركة هنالك في بدايات التأسيس والانطلاقة الجهادية.

وقد تعرض غوانمة للملاحقة والاعتقال مبكراً، فقد تكررت مرات اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال؛ حيث أمضى في سجون العدو 18 عاماً على فترات اعتقال مختلفة. وخلال التحقيق معه في زنازين الاحتلال تعرض لتعذيب شديد تركت آثاراً بليغة على أجهزة جسمه خاصة، وأصيب بأمراض مزمنة.