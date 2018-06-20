تركيا تعلن استلام أولى مقاتلات F-35 الأمريكية الخميس

أعلنت تركيا، الأربعاء، أنها ستستلم الدفعة الأولى من مقاتلات "F-35" الأمريكية الصنع، غدا الخميس.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها محطة "تي جي آر تي" التركية، مع المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ.

وأضاف بوزداغ، أن الغرض من قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حظر بيع أنقرة مقاتلات من طراز "إف-35"، يهدف إلى تمكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحصول على مطالب معينة من تركيا.

وأشار، إلى أن مشروع مقاتلات الـ "F-35" مع الولايات المتحدة هو مشروع متعدد الأطراف، وأن تركيا طرفٌ وشريك لواشنطن في هذا المشروع؛ مؤكّدًا تسلم بلاده الدفعة الأولى من المقاتلات غدًا.

ولفت، إلى وضع شرط إطلاق سراح القس الأمريكي المعتقل في تركيا "أندرو برونسون" وربط ملفه بتسليم المقاتلات "F-35" لتركيا، يعتبر تهديدًا لا مبرر له.

وشدد على أن القس المذكور يخضع لمحاكمة "عادلة" في تركيا، على خلفية أنشطة معادية وليس هناك مجال للتهاون في هذا الملف.

ونقلت شبكة "سي أن أن"، عن المتحدث باسم البنتاغون، مايك أندروس، قوله إن "تركيا ستتلقى أولى مقاتلات الـF-35 من أمريكا، في حفل من المقرر أن يُقام في ولاية تكساس الأمريكية، الخميس".

وتابع أندروس أن الحفل يعقبه نقل الطائرتين إلى قاعدة "Luke" في ولاية أريزونا، ولفت إلى أن الطيارين الأتراك والمسؤولين عن الصيانة وصلوا إلى القاعدة وسيخضعون لدورات تدريبية.

وردا على معارضة الكونغرس تسليم تركيا هذه الطائرات، قال أندروس: "وزارة الدفاع لا تعلق على التشريعات المقترحة".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، أقر مشروع قانون يمنع الإدارة الأمريكية من بيع تركيا طائرات F-35، وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، وطوافات النقل العسكري الثقيل من طراز "شينوك"، ومروحيات كوبرا الهجومية من طراز "يه إتش-1" ومروحيات "بلاك هوك" من طراز "إتش-60" ومقاتلات إف-16.

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء، إرسال الدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة إلى تركيا، بالرغم من مشروع قرار مجلس الشيوخ.