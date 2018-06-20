بيت لحم: مسيرة تطالب برفع العقوبات عن غزة

طالبت مسيرة نظمها مواطنون ونشطاء حقوق إنسان في محافظة بيت لحم السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون شعارات ويافطات تحث السلطة برفع العقوبات "ارفعوا العقوبات" و "ما بدنا مي وخدمات بدنا ترفعوا العقوبات"، "يا للعار يا للعار غزة تعيش بحصار".
وشهدت التظاهرة حضور لافت من وجهاء محافظة بيت لحم ونشطاء حقوق الانسان والصحفيين، والتي انطلقت من منطقة باب الزقاق في المدينة.
وطالب المتظاهرون بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لاعتداءات إسرائيلية متواصلة.
بدورها انسحبت قوى الأمن من الشوارع وبقي أفراد شرطة المرور.
يشار، إلى أن مسيرة مماثلة تم قمعها الأسبوع الماضي في مدينة رام الله من قبل الشرطة وتم الاعتداء على الصحفيين.