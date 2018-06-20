خبير عسكري: معادلة "القصف بالقصف" قد تؤدي بالوضع إلى ثلاثة سيناريوهات

أكد الخبير العسكري اللواء واصف عريقات أن معادلة القصف بالقصف التي تبنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع العدو الصهيوني، تدل على موقف قوة المقاومة بوحدتها في التصدي للاحتلال وعدوانه، مشدداً على أن هكذا استراتيجية تزعج إسرائيل بكل تأكيد.

وأوضح عريقات في حديث لفلسطين اليوم، أن تبادل القصف بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي بالوضع إلى ثلاثة سيناريوهات، وهي أن يبقى الحال على ما هو عليه قصف مقابل قصف محدود لا يتطور إلى عدوان، والسيناريو الثاني في حال وقعت خسائر جسيمة في أحد الطرفين (المقاومة وإسرائيل)، ربما يتدحرج إلى عدوان إسرائيلي واسع، اما السيناريو الثالث وهو أن

تمتص "إسرائيل" الوضع وتتوقف عن عدوانها على قطاع غزة لأنه الوضع الإسرائيلي يعيش حالة من الإرباك والقلق مما يجري في غزة والاقليم وهذا الوضع يشكل رادعاً أمام إسرائيل لاتخاذ موقف بالعدوان، إضافة إلى أن القيادة الإسرائيلية تعيش مأزق إخفاقات أزمات، وعزلة دولية تزداد وتحركات أمريكية في المنطقة.

وأكد على أنه في حال فرض العدوان على قطاع غزة فلا مناص إلا من التصدي له من قبل المقاومة الفلسطينية.

الجدير ذكره، أن فصائل المقاومة تبنت معادلة القصف بالقصف مع العدو الصهيوني، وأنها لن تسمح للعدو بفرض معادلاته العدوانية على شعبنا ومقاومته، وحملت قيادة العدو المسئولية الكاملة عن أي عدوان وستدفع ثمن عنجهيتها".