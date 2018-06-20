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داعش خططت لقطع رأس رئيسة وزراء بريطانيا.. كيف؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:24 - 20 يونيو 2018
تيريزا ماي تيريزا ماي
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قالت صحيفة اندبندنت أن أحد أنصار تنظيم الدولة نعيمور زكريا رحمن كان يخطط لتنفيذ هجوم يستهدف رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي.

وأوضحت الصحيفة أن الشاب نعيمور كان ينوي قطع رأس رئيسة الحكومة بسكين في حال تمكنه من الوصول إليها، مبينة أنه خطط لتفجير عبوة ناسفة عند مدخل مقر رئيسة الوزراء، ومن ثم تحييد الحرس عن طريق استخدام بخاخ رذاذ الفلفل والتسلل إلى المبنى.

وذكّرت بأنه تم القبض على الشاب، في نوفمبر من العام الماضي لحظة قيام أحد عملاء المخابرات "5 MI"، منتحلا صفة عنصر من تنظيم الدولة بتسليمه عبوة ناسفة وهمية.

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