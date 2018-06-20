البرتغال تخطف فوزًا بشق الأنفس أمام المغرب

تمكن منتخب البرتغال، اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران، من تحقيق الفوز الثاني له في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، وفي هذه المرة كان على حساب منتخب المغرب بهدف دون رد.

ويغادر أسود الأطلس رسميا المونديال، بهذه النتيجة، بعد تلقيه الخسارة الثانية في كأس العالم، في انتظار نتيجة لقاء إسبانيا وإيران في وقت لاحق اليوم.

وسجل هدف فوز البرتغال نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء من رأسية رائعة.

ورفع البرتغال رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الأول للمجموعة الثانية، فيما يحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث بنقطة واحدة، ويقبع المغرب بالمركز الأخير من دون أي نقطة.