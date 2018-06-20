فصائل المقاومة: القصف بالقصف ولن نسمح للعدو بفرض معادلات عدوانية

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية على معادلة القصف بالقصف وأنها لن تسمح للعدو بفرض معادلاته العدوانية على شعبنا ومقاومته وستتحمل قيادة العدو المسئولية الكاملة عن أي عدوان وستدفع ثمن عنجهيتها"

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان عسكري صدر عنها الأربعاء، استهداف 7 مواقع عسكرية صهيونية في غلاف غزة بعدد من الرشقات الصاروخية منتصف ليل أمس وفجر اليوم رداً على العدوان الصهيوني المتواصل في قطاع غزة.

وشددت على إن كل محاولات العدو البائسة في كسر الحراك الشعبي الفلسطيني المتصاعد عبر القصف والعدوان لن تفلح، وستزيد شعبنا إصراراً على انتزاع حقوقه وحرق كبرياء العدو الصهيوني وغطرسته.

وتابعت قائلة :"ستظل مقاومتنا وسلاحنا الدرع الحامي والحصن الحصين لشعبنا أمام كل عدوان وإن جهوزية فصائلنا العالية وردها الفوري المنسّق وانضباطها الكبير لهو خير دليل على أن مقاومتنا الحرة إذا قالت فعلت بفضل الله وقوته".

ووجهت الفصائل التحلية لشهداء شعبنا الأبرار نبراس الطريق ومشعل الثورة والتحية لجرحانا الأبطال أيقونة الكفاح في وجه المحتل، والتحية لأسرانا الميامين رمز الحرية والكرامة، والتحية كل التحية لشعبنا المرابط الأبي عنوان الصمود والتحدي والانتصار.