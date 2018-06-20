ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

شددت على استمرارها

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو لمشاركة واسعة في جمعة الوفاء للجرحى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:42 - 20 يونيو 2018
مسيرة العودة مسيرة العودة
مشاركة

دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في جمعة الوفاء لجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق غزة.

وشددت الهيئة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق اهدافها التي انطلقت من اجلها وهي حماية حقنا في العودة الى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

كما ودعت إلى التواجد في المخيمات ان يبدأ التواجد في المخيمات مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

وطالبت الهيئة المشاركين برفع صور الشهداء في سماء الوطن تخليدا لذكراهم.

متعلقات