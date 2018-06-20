القصف_بالقصف.. معادلة مقاومة من خلفها شعب

أثبت المقاومة الفلسطينية قدرتها المتجددة على فرض معادلة الردع على الكيان الاحتلالي الغاصب، مؤكدةً من خلال ردها الأخير على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، جاهزيتها الكاملة للوقوف في وجه أي عدوان.

#المقاومة_الفلسطينية ومن خلال رشقة من قذائف الهاون شفت قلوب الغزيين بعد تعرض القطاع لسلسة غارات من طائرات الاحتلال، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين الليلة الماضية.

الردع السريع والرادع حاز اهتمام غالبية نشطاء مواقع التواصل الذين أثنوا على رد المقاومة وقدرتها على فرض معادلة #القصف_بالقصف التي انصاع لها الاحتلال رغماً عنه.

وقال الناشط صالح أبو غزة في تدوينة له: "ما دامت فصائل المقاومة الفلسطينية هي صاحبة القرار وصاحبة اليد العليا، فلن يستطيع أحد تغيير قواعد الاشتباك في غزة. الرد بالرد، والصاروخ بالصلية، والبادئُ أظلم".

وقال ياسر العبادي: "معادلة ردع جديدة المقاومة الفلسطينية أطلقت 45 صاروخا ردًا على 25 غارة نفذها طيران العدو الصهيوني على غزة، العدو لا يفهم الا لغة القوة".

وفي ذات السياق كتب يحيى النوري: "تأكيدًا على حقنا في الرد والدفاع عن أنفسنا، المقاومة الفلسطينية تقصف موقع كرم أبو سالم العسكري ردًا على قصف الاحتلال الصهيوني موقع للمقاومة".

وأصيب 3 مواطنين بجراح متفاوتة الليلة، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للمقاومة في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بإطلاق صواريخ وقذائف هاون صوب مستوطنات غلاف القطاع.

واستطاعت جملة (المقاومة الفلسطينية) أن تتصدر مواقع التواصل وخاصة موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، حيث تناقل المغردون أخبار القصف ورد المقاومة، وأثنوا على جهوزيتها الدائمة لصد أي انتهاك واعتداء إسرائيلي غاشم.

قصف لقوات الإحتلال بالصواريخ لمواقع المقاومة في قطاع #غزة

لن تجد من المتصهينين العرب من يتحدث عن العدوان المتواصل الذي تتعرض له فصائل المقاومة الفلسطينية..ولكن إذا ما ردت المقاومة فإن نباح المتصهينين بأن المقاومة تتحرش بالكيان الصهيوني سيصل إلى السماء

تباً لكم ..#غزة_تحت_القصف — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 19, 2018

ردا على الغارات الجوية الصهيونية، المقاومة الفلسطينية تقصف عدة مواقع عسكرية للعدو لتثبيت معادلة فرضتها قبل أسابيع #القصف_بالقصف pic.twitter.com/ZziQvdkpMW — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) June 20, 2018

بعدد الصواريخ +3التي سقطت على غزة

المقاومة الفلسطينية قصفت حتى اللحظة المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات بأكثر من 36 صاروخ رداً على القصف الجائر على غزة حيث تسبب بإصابة 3 مدنيين 2 في رفح وأخر في شمال القطاع

اللّٰهم نستودعك غزة وأهلها ????#قروب_جزائسطين#قروب_رواد_الاقصى — _كن_طيبا_دائما_????_reste-bien (@restebientou) June 20, 2018