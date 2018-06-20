نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية من قصف إسرائيلي شرق غزة

نجت مجموعة من الشبان الفلسطينيين من مطلقي الطائرات الورقية من قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية ان "طائرة استطلاع اسرائيلية استهدفت المجموعة اثناء محاولتها إطلاق طائرات ورقية حارقة على الأراضي المحتلة".
في السياق، استهدفت ظهر اليوم الأربعاء، مجموعة من الشبان على الحدود الوسطى لقطاع غزة.
وذكرت مصادر صحفية أنَّ طائرة بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة شرق دير البلح على حدود وسط القطاع دون وقوع إصابات.
وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع لإحداث خسائر مادية للكيان الإسرائيلي ردًا على قمع قوات الاحتلال المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس وصباح اليوم الأربعاء، عدة غارات على مواقع مختلفة للمقاومة الفلسطينية بغزة.