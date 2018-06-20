ماليزيا تدرس سحب قواتها العسكرية الموجودة في السعودية

ذكرت وكالة الأنباء الماليزية "بارناما" أن الحكومة الماليزية تدرس وجودها العسكري في السعودية، التي قالت إنها على أهبة الاستعداد للانتشار في اليمن الذي مزقته الحرب.

ونقل عن وزير الدفاع محمد سابو، قوله إن القوات العسكرية الماليزية في السعودية، التي نشرتها الحكومة السابقة لنجيب رزاق، أدت إلى جر ماليزيا إلى نزاعات الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر اليوم أن القوات الماليزية لم تشارك أبدا في أي هجوم على اليمن، وقال: "التزمت ماليزيا دائما بموقف حيادي، ولا تحبذ أي أيديولوجية سياسية للقوى الدولية الكبرى.. في الحقيقة، فإن الحكومة الماليزية ناشطة بشكل كبير في مجموعة دول عدم الانحياز، وهي رئيستها".

وقال محمد سابو إن الحكومة الماليزية ستتخذ قرارها بعد تقييم الموضوع.