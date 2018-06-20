اليوم: تغييرات جذرية للمنتخب السعودي امام الاورغواي لتجاوز صدمة الافتتاح

ستشهد تشكيلة السعودية تغييرات جذرية على الأرجح عند مواجهة أورغواي اليوم الأربعاء على أمل محو الصورة السيئة بعد الهزيمة بخماسية نظيفة أمام روسيا في افتتاح كأس العالم لكرة القدم.

وتعرض لاعبو السعودية لانتقادات من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، كما حدد رئيس الاتحاد عادل عزت أسماء بعض اللاعبين الذين ظهروا بشكل متواضع في المباراة الأولى مثل الحارس عبد الله المعيوف والمدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط يحيى الشهري والمهاجم محمد السهلاوي.

وذكرت تقارير محلية أن المدرب خوان أنطونيو بيتزي سيجري العديد من التغييرات أبرزها إشراك الحارس محمد العويس بدلا من المعيوف، والاعتماد على المدافع علي البليهي بدلا من هوساوي والمهاجم فهد المولد على حساب السهلاوي.

وربما يدفع المدرب الأرجنتيني أيضا بلاعب الوسط هتان باهبري بدلا من الشهري، وقد يقحم عبد الملك الخيبري -المفضل لدى كثير من المشجعين- في خط الوسط لمعاونة الدفاع في مراقبة لويس سواريز

وإدينسون كافاني ثنائي هجوم أورغواي الخطير.

ومن المتوقع استمرار القائد أسامة هوساوي والظهيرين محمد البريك وياسر الشهراني، ولاعبي الوسط سلمان الفرج وتيسير الجاسم وسالم الدوسري، في التشكيلة الأساسية.

وتحتاج أورغواي (بطلة العالم مرتين) لتكرار الفوز كما فعلت أمام مصر عندما تفوقت بهدف في اللحظات الأخيرة لضمان التأهل للدور ثمن النهائي بنسبة كبيرة.

وتسعى السعودية لتجميل صورتها بعد صدمة الافتتاح مستندة على فوزها في مواجهتين سابقتين أمام أورغواي عامي 2002 و2014.