في هذه الحالة يمكن ان تتأهل مصر للدور الثاني؟

دفعت خسارة المنتخب المصري الثانية على التوالي في كأس العالم الجارية في روسيا منتخب الفراعنة إلى منطقة الحسابات المعقدة من أجل الحفاظ على أمل العبور إلى الدور الثاني.

وخسر منتخب مصر بنتيجة 3-1 أمام روسيا المستضيفة التي أحرزت فوزها الثاني على التوالي وباتت على أعتاب العبور للدور المقبل.

غير أن مصر فقدت أغلب حظوظها للتأهل، وباتت في حاجة لمعجزة من أجل العودة للمنافسة.

وتتمسك مصر بالأمل الأخير لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور الثاني بشرط فوز السعودية على أوروغواي غدا الأربعاء، على أن تحقق روسيا الفوز على الفريق اللاتيني في الجولة الأخيرة، بالإضافة إلى فوز مصر على السعودية.

ولن يقتصر مصير مصر على هذه النتائج، ولكن لا بد من النظر لعدد الأهداف المسجلة في كل مباراة، لأن فارق الأهداف قد يكون حاسما في سباق التأهل.