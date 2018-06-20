مفوض الاونروا ابلغ الدول المضيفة بعدم ضمان فتح المدارس

بحثت وفود الدول العربية المضيفة للاجئين المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية مع مفوض عام وكالة الغوث بيير كرينبول الأزمة المالية، التي تعاني منها وكالة الغوث والإجراءات والتدابير التي اتخذتها ادارته لمواجهتها.

وكانت وفود الدول المضيفة التقت مساء امس الثلاثاء، بمفوض عام وكالة الغوث على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية التي انطلقت اعمالها صباح يوم أمس الاول الاثنين في الأردن (البحر الميت ) وتستمر ليومين لمناقشة الأزمة المالية والتحديات التي تواجه عمل وكالة الغوث الدولية .

وحضر الاجتماع نائب موفوض عام وكالة الغوث ساندرا ميتشل، رئيس اللجنة الاستشارية السفير المصري عادل طارق، عضو تنفيذية مجلس المقاطعة ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي، القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية المهندس نضال حداد، المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا على مصطفى ، مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة احمد حنون .

واطلع كرينبول وفود الدول العربية على نتائج مؤتمر روما وكذلك تحركاته واتصالاته مع دول الاتحاد الأوروبي كما اطلعهم على نتائج حملة رمضان لجمع التبرعات لسد العجز المالي الذي تعاني منه وكالة الغوث والى اين وصل العجز .

وأوضح أن وكالته أعلنت مسبقاً عن عجز مالي وصل الى 446 مليون دولار بسبب تخفيض امريكا لتبرعاتها الى 65 مليون دولار من اجمالي تبرعاتها التي تصل الى 365 مليون دولار مشيرا الى ان وكالة الغوث حصلت على 200 مليون دولار تبرعت بها قطر والسعودية والامارات واليابات وكندا والهند والنرويج وغيرها من الدول الذي ادى الى انخفاض العجز المالي الى 246 مليون دولار ليصل اجمالي العجز بعد اضافة 10 مليون دولار مناشدة صحية طارئة الى 256 مليون دولار .

وأشار إلى أنه في فترة الصيف لا تمتلك وكالة الغوث أي ضمانات لبدء العام الدراسي في شهر تموز القادم اذا لم يتم تغطية العجز المالي .

وحول ميزانية الطوارئ كشف كرينبول نفاذ تمويل برنامج الطوارئ الذي يقدم المساعدات الغذائية الطارئة الى ما يقارب مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة و مئة الف لاجئ في الضفة الغربية مشيرا الى ان هذا الامر سيكون له تأثير وانعكاسات خطيرة على المنطقة وان الوضع سيكون اكثر صعوبة .

ومن جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين ان وفود الدول العربية المضيفة أثنت على جهود مفوض عام وكالة الغوث لاحتواء الازمة المالية التي تعاني منها الوكالة والتدابير التي اتخذتها ادارته لضمان استمرارية عمل برامجها والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين .

واكد ابو هولي على ان وفود الدول العربية المضيفة نقلت موقفها الرافض الى لجوء وكالة الغوث الى تقليص خدماتها المقدمة اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها كأحد التدابير للخروج من ازمتها المالية وان معالجة الأزمة المالية تتم من خلال تخصيص موارد ثابتة ودائمة لميزانية وكالة الغوث قابلة للتنبؤ من خلال الامم المتحدة وتوسيع قاعدة المانحين والبحث عن شركاء جدد .

واشار ابو هولي الى ان وفود الدول العربية المضيفة أكدت على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين ادارة الوكالة ومفوضها العام والدول العربية المضيفة في الخطوات القادمة، للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث دون المساس في خدماتها أو تقليصها والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين كما ونوعا .

وأضاف أبو هولي أن الدول العربية المضيفة أكدت على موقفها الداعم لوكالة الغوث وعلى أهمية وضرورة استمرار عملها لحين ايجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194 وان الدول العربية المضيفة ستقف في وجه كافة المؤامرات التي تستهدف وكالة الغوث ومحاولات انهاء عملها او تفكيكها او نقل صلاحياتها الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .