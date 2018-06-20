غرق 5 مهاجرين وإنقاذ 117

انتشلت قوات البحرية الليبية جثث 5 مهاجرين وأنقذت 117 بعد غرق قاربهم المطاطي قبالة سواحل ليبيا. وأكد أحد الناجين أن سفينة إيطالية رفضت إنقاذهم.

ونُقل الناجون إلى ميناء العاصمة طرابلس بعد إنقاذهم على بعد نحو 8 أميال بحرية قبالة سواحل أبو كماش، المجمع البتروكيماوي والميناء النفطي قرب الحدود التونسية.



وليبيا نقطـــــة انطلاق أساسية لآلاف المهاجرين الساعيــن إلى بلوغ القارة الأوروبية على رغم غرق مئات منهم سنوياً. وجرى إنقاذ حوالى 40 ألف شخص من الغرق في 2018، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أحصت وفاة أكثر من 800 شخص أو فقدان أثرهم.



كما جرى تفكيك شبكات التهريب داخل ليبيا منذ الصيف الماضي تحت ضغط من إيطاليا. وعزز خفر السواحل الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي عمليات اعتراض قوارب المهاجرين، ليعيد أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى ليبيا منذ بداية السنة.



وتشير إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية إلى عبور حوالى 10760 مهاجراً من ليبيا إلى إيطاليا منذ كانون الثاني (يناير)، وهو ما يقل بأكثر من 80 في المئة عن عددهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وكانت عمليات العبور في وسط البحر المتوسط اكتنفها مزيد من الغموض الأسبوع الماضي عندما أغلقت الحكومة الإيطالية الجديدة موانئها أمام سفينة إنقاذ تشغلها منظمات إنسانية كانت تقل أكثر من 600 مهاجر. ورست السفينة في إسبانيا في نهاية المطاف.