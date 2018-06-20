حملة دهم واعتقال واسعة في الضفة طالت 22 مواطناً

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق بمحافظات الضفة المحتلة، ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من "حرس الحدود" اقتحمت قرية بلعين غرب رام الله واعتقلت الطفل عبد الله الخطيب (14عامًا)، بعد مداهمة منزل أسرته واقتادته إلى المنطقة الغربية من القرية.

وأضافت أن الاحتلال اقتحم مخيم الجلزون شمالًا وداهم منزلا وقام بأعمال التفتيش والتحقيق مع ساكنيه.

ومن نابلس، اعتقلت سلطات الاحتلال فجر اليوم ستة شبان، وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت احياء الجبل الشمالي ومنطقة كروم عاشور ومحيط البلدة القديمة واعتقلت كلا من يوسف عواد و محمد العزيزي وعبادة الطشطوش ورامي الكوسا، كما اعتقلت من بلدة تل كل من قصي حسان البحتي وعناد مصطفى عصيدة.

كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر أسعد أبو عاهور من منزله في شارع الصف بمدينة بيت لحم، واحمد بسام ديرية من بيت فجار.

ومعاذ فتحي الخطيب، وعامر عساف وبكر توفيق من طولكرم.

ومن محافظة الخليل اعتقل جنود الاحتلال كلا من أحمد البابا زماعرة ويوسف البابا زماعرة، ومحمود عوض زماعرة وعطا حسن زماعرة من سكان حلحول.