المقاومة ترد على العدوان الاسرائيلي وترسخ معادلة .. القصف بالقصف

ردت المقاومة الفلسطينية على القصف "الاسرائيلي" الذي استهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى لاندلاع حريق في المكان و اصابة اثنين من أفراد الشرطة الذين تواجدوا بالمكان.

و قصفت المقاومة موقع كرم أبو سالم بأربعة صواريخ 107، فيما أطلق صاروخين آخرين نحو مستوطنة أشكول.

و دوت صفارت الانذار في مستوطنات غلاف غزة و المستوطنات المحيطة.

من جهته أشاد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم بالمقاومة التي ردت على قصف مواقعها بإطلاق صلية من الصواريخ، معتبراً أن هذا الرد مشروع، و أن رسالة القصف بالقصف تأكيد على أن المقاومة هي من تحدد قواعد الاشتباك على طريقتها.

و أشار برهوم في تصريح مقتضب عبر صفحته على الفيسبوك الى أن المقاومة لن تسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا او فرض معادلات جديدة، و عليه أن يتحمل النتائج.