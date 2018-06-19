تقديم لائحة اتهام ضد قبطان سفينة كسر الحصار الأخيرة

قدمت محكمة الاحتلال في بئر السبع لائحة اتهام ضد المواطن الفلسطيني سهيل محمد العامودي 56 عاما من غزة.

ووفقا لموقع روتر العبري، تمت إدانة المتهم بأنه ينتمي لحركة حماس، وأنه اشترى قاربين عام 2016 للمشاركة في أسطول كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن جيش الاحتلال دمّر القاربين بتاريخ 27-4-2018 قبل خروجهما للمشاركة في أسطول كسر الحصار عن غزة.

و ادعى الاحتلال بأن حماس قد طلبت من العامودي في مطلع شهر مايو 2018 شراء قارب آخر للمشاركة في أسطول كسر الحصار الذي خرج قبل أسابيع من غزة، حيث قام العامودي بالإبحار على متن القارب بتاريخ 28-5-2018 مصحبا معه ثلاثة صيادين و9 أشخاص آخرين من المصابين والمرضى والعجزة بهدف كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، إلا أن سلاح البحرية اعترض القارب واعتقال من كان على متنه بما في ذلك قبطان السفينة العامودي.

وقد طلبت النيابة من المحكمة إصدار أمر بتمديد اعتقال العامودي إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية والقانونية ضده.