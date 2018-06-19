ثلاث طائرات جديدة من نوع أف35 في طريقها لــ "إسرائيل"

ستهبط يوم الأربعاء المقبل ثلاث طائرات جديدة من نوع أف 35 في قاعدة نفاتيم الجوية جنوب "اسرائيل" ، بحيث سيصبح عدد طائرات الشبع إف 35 في "اسرائيل" 12 طائرة من أصل 50 طائرة ستصل جميعها الى "اسرائيل" حتى عام 2022 .

ووفقا لموقع هارتس العبري فإنه سيتم إدخال منظومات اسرائيلية الصنع على طائرات الاف 35 التي ستصل الى "اسرائيل" خلال الأعوام المقبلة ، حيث سيتم تزويد ما تبقى من طائرات الاف 35 الاسرائيلية في أمريكا بمنظومات عسكرية اسرائيلية الصنع ، بما في ذلك منظومات اتصالات وذخير .

هذا ويدور الحديث عن خطوة ملموسة ستمنح سلاح الجو الاسرائيلي الاستقلالية الكاملة في تشغيل الطائرة في المستقبل.