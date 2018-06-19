مصر تخسر من روسيا بثلاثية فى كأس العالم

سجل ثلاثية روسيا أحمد فتحى بالخطأ فى مرماه، ودينيس تشيريشيف، وأرتيم دزوبا، فيكما سجل محمد صلاح هدف مصر من ضربة جزاء.

وبذلك تقترب مصر من وداع كأس العالم بنسبة كبيرة للغاية، وتحتاج لمعجزة من أجل البقاء فى البطولة، تتمثل فى خسارة أوروجواى من السعودية وروسيا، مقابل فوز مصر بعدد وافر من الأهداف على السعودية.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز روسيا على السعودية بخماسية نظيفة، كما فازت أوروجواى على مصر بهدف نظيف.

وخاض منتخب مصر مباراة المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي_ محمد عبد الشافى – على جبر – أحمد حجازى – أحمد فتحى، محمد الننى – طارق حامد - محمود حسن "تريزيجيه" – عبد الله السعيد – محمد صلاح ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل روسيا، كلاً من: إيجور أكنيفيف -ماريو فيرناندس – إيليا كوتيبوف – سيرجيى إجناشفيتش _يورى جيركوف - رومان زوبنين – يورى غازينسكى – أليكساندر جولوفين -أليكسندر ساميدوف – دينيس تشيريشيف - ارتيم دزيوبا.

الشوط الاول

جاءت بداية المباراة حماسية للغاية من جانب صاحب الأرض تحديداً الذى ضغط مُبكراً عن طريق الأجناب، وحاول اللعب على الكرات الثابتة والعرضيات.

فى المقابل اعتمد المنتخب الوطنى على الهجمات المرتدة التى انخفضت تماماً فى أول 15 دقيقة بفضل الرقابة الصارمة على مفاتيح لعب المنتخب المصري.

محمد الشناوى تصدى لكرة خطرة سددها أحد لاعبى المنتخب الروسى فى الدقيقة التاسعة، وواصل الفريق الروسى هجماته على المنتخب المصرى، الذى حاول إمتصاص الهجمات الروسية، وأهدر مروان محسن فرصة للتسجيل فى الدقيقة 15.

بمرور الوقت تحرر المنتخب المصرى كمن الطريقة الدفاعية ونجح محمد صلاح وتريزيجيه فى الهروب من الرقابة الصارمة التى فُرضت عليهما، وسدد تريزيجيه كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم.

حاول صلاح قيادة هجمة خطرة من الجبهة اليُمنى ولعبها إلى تريزيجيه الذى سدد كرة ضعيفة فى يد الحارس الروسى وعادت الكرة بهجمة سريعة للفريق الروسى وتألق الشناوى فى التصدى لكرة عرضية.

فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول واصل المنتخب المصرى هجماته على مرمى صاحب الارض، وشهدت الدقيقة 42 فرصة خطرة للمنتخب المصرى بعدما سدد كرة قوية بيسراه لكنها مرت بجوار القائم بعدها ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثانى

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الفريق الروسى الذى سجل هدف التقدم من "نيران صديقة" بعدما إرتدت الكرة فى قدم احمد فتحى لتسكن شباك محمد الشناوى فى الدقيقة 47.

بعد الهدف حاول المنتخب الوطنى العودة للمباريات واستعادة التألق الذى أنهى به الشوط الأول، لكن دون جدوى بفضل الرقابة الصارمة على مفاتيح لعب منتخبنا وخاصة صلاح وتريزيجيه.

عادت الخطورة لمحمد صلاح الذى تلقى تمريرة فى منطقة جزاء روسيا وسددها لكنها أرتدت فى مدافعى صاحب الأرض بعدها نال محمود حسن تريزيجيه بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبى روسيا فى الدقيقة 57

وخرج محمد الننى وشارك عمرو وردة قبل أن يُشارك رمضان صبحى بدلاً من تريزيجيه، واحتسب الحكم ضربة جزاء لمحمد صلاح بعد عرقلته داخل منطقة جزاء روسيا وسددها صلاح في الشباك الروسية.

وأشعل هدف محمد صلاح المباراة بعدما حاول الفريق المصرى تسجيل هدف ثان، ووصل لمرمى صاحب الأرض أكثر من مرة، كما شكّلت الهجمات المرتدة لروسيا خطرة واضحة على مرمى الشناوى.

وشارك كهربا بدلاً من مروان محسن في الدقيقة 82، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات يائسة من الفريق المصرى للتسجيل، لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز روسيا 3/1.