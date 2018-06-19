انتهاء الشوط الأول بين مصر وروسيا بالتعادل السلبي

أنهى المنتخب المصري لكرة القدم الشوط الأول من مباراته أمام منتخب روسيا بنتيجة التعادل (0-0)، في إطار مباريات الجولة الثانية الخاصة بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018.

وكان زملاء محمد صلاح الأفضل خلال أطوار هذا الشوط، وكانوا الأقرب لزيارة الشباك في أكثر من مناسبة.

وتشهدت تشكيلة الفراعنة حضور النجم المصري محمد صلاح الذي غاب عن المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي، إثر إصابته مع فريقه ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.



ويسيطر التفاؤل على الجماهير المصرية لتحقيق منتخب بلادهم لفوز أول في المونديال قبل مواجهة المنتخب السعودي التي ستبدو سهلة للفراعنة من أجل تحقيق الصعود للدور الثاني.