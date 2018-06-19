ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

ارتفاع عدد القتلى في زلزال اليابان إلى 5 ضحايا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:40 - 19 يونيو 2018
ارشيفية ارشيفية
مشاركة

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب منطقة اوزاكا في اليابان صباح الاثنين، وبلغت خمسة قتلى ونحو 370 جريحا، وفق ما افادت السلطات الثلاثاء.

والقتيل الخامس هو رجل في السادسة والستين عثر على جثته الثلاثاء تحت اسطوانات وكتب داخل منزله، وفق ما قال متحدث باسم الحكومة المحلية.

وسجل الاثنين مقتل ثلاثة اشخاص بينهم طفلة في التاسعة جراء الزلزال الذي بلغت قوته 5,3 درجات.

والقتيلة الرابعة هي امراة في الحادية والثمانين قضت بسقوط قطعة اثاث في منزلها، بحسب اجهزة الحالات الطارئة.

وحذرت اجهزة الرصد الجوي من امطار قوية متوقعة في اوزاكا الثلاثاء والاربعاء قد تؤدي الى انزلاقات للتربة في المناطق التي طاولها الزلزال. ودعا سوغا السكان الى اليقظة.

واوضحت وزارة التربية، انها ستأمر الادارات الاقليمية المكلفة شؤون المدارس بمعاينة المباني اثر مقتل طفلة في التاسعة.

وتعرضت اكثر من 500 مدرسة ابتدائية وثانوية في منطقة اوزاكا واربع مناطق اخرى لاضرار، بحسب مسؤول في الوزارة.

متعلقات