ارتفاع عدد القتلى في زلزال اليابان إلى 5 ضحايا

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب منطقة اوزاكا في اليابان صباح الاثنين، وبلغت خمسة قتلى ونحو 370 جريحا، وفق ما افادت السلطات الثلاثاء.

والقتيل الخامس هو رجل في السادسة والستين عثر على جثته الثلاثاء تحت اسطوانات وكتب داخل منزله، وفق ما قال متحدث باسم الحكومة المحلية.

وسجل الاثنين مقتل ثلاثة اشخاص بينهم طفلة في التاسعة جراء الزلزال الذي بلغت قوته 5,3 درجات.

والقتيلة الرابعة هي امراة في الحادية والثمانين قضت بسقوط قطعة اثاث في منزلها، بحسب اجهزة الحالات الطارئة.

وحذرت اجهزة الرصد الجوي من امطار قوية متوقعة في اوزاكا الثلاثاء والاربعاء قد تؤدي الى انزلاقات للتربة في المناطق التي طاولها الزلزال. ودعا سوغا السكان الى اليقظة.

واوضحت وزارة التربية، انها ستأمر الادارات الاقليمية المكلفة شؤون المدارس بمعاينة المباني اثر مقتل طفلة في التاسعة.

وتعرضت اكثر من 500 مدرسة ابتدائية وثانوية في منطقة اوزاكا واربع مناطق اخرى لاضرار، بحسب مسؤول في الوزارة.