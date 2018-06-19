3 أطعمة تحسن حركة الأمعاء

تسبب بعض الأطعمة المشاكل للجهاز الهضمي لاحتوائها على الدهون ونقص كمية الألياف فيها، لكن في المقابل هناك أيضًا أطعمة تحسّن حركة الأمعاء ما يخفّف من النفخة ويخلّصكم من مشكلة الإمساك في حال كنتم تعانون منها.

وأبرز هذه الأطعمة ما يلي:

1- الحبوب الكاملة: لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، المعادن والألياف، فينصح بتناولها لتحسين حركة الأمعاء، ويقصد بها تلك التي تكون مع قشرتها وليست مصنّعة.

ويمكن أن تجدوا هذه الحبوب ضمن أي منتج يُباع وقد كتب عليه "قمح كامل" أو "حبوب كاملة" لكن مع التأكد من نوعية المنتج أيضًا.

2- الفواكه: إذا كنتم تعانون من الإمساك أو النفخة، لا حلّ أمامكم إلا بتناول الفواكه الصحّية والمهمّة للجهاز الهضمي. ومن تلك الفواكه: الخوخ والتوت والتفاج والمشمش والدراق.. فما تتميّز به أنّها مليّنة للمعدة، كما أنّها تحتوي الألياف، المعادن والفيتامينات.

3- الخضار: مهما كان نوع الخضار الذي تفضّلونه، تناولوه قدر ما تستطيعون لأنّه سيساعد الأمعاء على العمل بشكل أفضل لاحتواء الخضار على الفيتامينات والمعادن والألياف.

وإذا كنتم تعانون من الإمساك والنفخة ينصح بتناول البروكولي، الكوسا، القرنبيط، الذرة، السباخ والجزر. ولا ضرورة لتناول الخضار نيئة إذا كنتم لا تحبّونها كذلك، فيمكن أن تحضّروها كسلطة أو حتّى تضيفوها إلى طبق المعكرونة.