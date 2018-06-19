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قطعان المستوطنين تستولي على 30 دونمًا جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:15 - 19 يونيو 2018
ارشيفية ارشيفية
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استولت مجموعات من المستوطنين الثلاثاء، على نحو 30 دونما من أراضي المواطنين قرب قرية التواني بمسافر يطّا جنوب محافظة الخليل.

وأفاد منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأنّ مستوطني مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة يطّا سيطروا على أراض تقارب مساحتها 30.

وذكر الجبور أن المستوطنين بدءوا بتشييد وحدات استيطانية عليها، مع العلم أن ملكيتها تعود لعائلة الهدّار.

وفي سياق متصل، شرع جيش الاحتلال بمحاصرة أراضٍ في منطقة واد الحصين بمدينة الخليل، تعود ملكيتها لعائلة جابر على مقربة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين تمهيدًا لأعمال عسكرية في المنطقة.

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