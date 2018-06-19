الاحتلال ينوي شراء جيب جديد لمطاردة المتسللين من غزة

قررت شرطة الاحتلال شراء جيبات ميدانية جديدة من نوع "كان إم لامع"، وذلك في إطار خطة تعزيز وتعاظم قوتها.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم "فإن الحديث يدور عن جيب ميداني يتميز بقدرات كبيرة جدا بما في ذلك السرعة الكبيرة في السير في الصحراء، والعمل في الظروف الصعبة والمعقدة.

هذا وتهدف قوات شرطة الاحتلال من شراء هذه الجيبات إلى تعزيز قدرتها في إحباط محاولات التسلل من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة، وذلك من خلال السرعة في ملاحقة ومطاردة من ينجح في اجتياز الجدار الحدودي مع قطاع غزة، كما تهدف من ذلك أيضا تعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب الزراعي ومحاولات تهريب المخدرات من الحدود المصرية.

و وفقاً للصحيفة، فسيتم تزويد الجيب الميداني الجديد للوحدات الخاصة في "حرس الحدود"، بما في ذلك اللواء التكتيكي الذي تم تشكيله مؤخراً لمنع عمليات التسلل من قطاع غزة إلى "إسرائيل".