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الاحتلال يعتقل والدة الأسير البدن خلال زيارته في السجن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:51 - 19 يونيو 2018
البدن البدن
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، والدة الأسير محمد البدن من سكان بلدة تقوع شرق بيت لحم، خلال زيارتها له في سجن ريمون.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت البدن في العام 2008 من داخل مستوطنة جيلو المقامة على أراضي مدينة بيت جالا، بعد إصابته برصاصة من نوع دمدم في الظهر، ونقل على إثرها إلى مستشفى هداسا ومكث فيه لعدة أشهر نظرا لإصابته الخطرة، حيث تم استئصال كليته اليسرى ومتر من أمعائه واستبدالها بأمعاء بلاستيكية، كما تم استئصال معدته وزرع معدة بلاستيكية بدلا منها.

وحكمت سلطات الاحتلال على البدن (29 عاما) بالسجن المؤبد و14

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