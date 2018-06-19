جيش الاحتلال يزرع مفخخات متفجرة على الجدار الحدودي مع غزة

ذكرت القناة العبرية العاشرة بأن جيش الاحتلال قد زرع حقول ألغام ومفخخات متفجرة خداعية حول المعدات الهندسية التي تعمل في بناء الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة ، والذي يتم بنائه لتحييد تهديدات الأنفاق الهجومية من قطاع غزة .

ووفقا للقناة العاشرة فقد قام الجيش بنشر مفخخات على طول مسارات عمل الوحدات الهندسية في الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة .

وقد أوضحت القناة بأن الانفجار الذي حدث يوم أمس الاثنين والذي أسفر عن استشهاد فلسطيني واصابة اخرين اثناء محاولتهم اجتياز الجدار الحدودي للتسلل إلى المناطق الاسرائيلية بالقرب من معبر كارني ، وقع نتيجة هذه المخففات التي يزرعها الجيش بالقرب من الأعمال الهندسية في الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة .