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جيش الاحتلال يزرع مفخخات متفجرة على الجدار الحدودي مع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:35 - 19 يونيو 2018
جنود الاحتلال من حدود غزة جنود الاحتلال من حدود غزة
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ذكرت القناة العبرية العاشرة بأن جيش الاحتلال قد زرع حقول ألغام ومفخخات متفجرة خداعية حول المعدات الهندسية التي تعمل في بناء الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة ، والذي يتم بنائه لتحييد تهديدات الأنفاق الهجومية من قطاع  غزة .

ووفقا للقناة العاشرة فقد قام الجيش بنشر مفخخات على طول مسارات عمل الوحدات الهندسية في الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة .

وقد أوضحت القناة بأن الانفجار الذي حدث يوم أمس الاثنين والذي أسفر عن استشهاد فلسطيني واصابة اخرين اثناء محاولتهم اجتياز الجدار الحدودي للتسلل إلى المناطق الاسرائيلية بالقرب من معبر كارني ، وقع نتيجة هذه المخففات التي يزرعها الجيش بالقرب من الأعمال الهندسية في الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة .

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