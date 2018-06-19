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البرازيل تتلقى ضربة موجعة في خط الهجوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:16 - 19 يونيو 2018
منتخب البرازيل في كأس العالم 2018.JPG منتخب البرازيل في كأس العالم 2018.JPG
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كشفت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الثلاثاء عن ضربة موجعة للمنتخب البرازيلي بعد أن غادر نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تدريبات السامبا بسبب الإصابة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن نيمار غادر تدريبات البرازيل، اليوم الثلاثاء، رفقة المعالج الطبيعي برونو ماز زيتي الذي أخذ يفحص القدم اليمنى لنجم باريس سان جيرمان المصابة ما جعل لاعب برشلونة السابق يخلع الحذاء الخاص به ويغادر التدريبات.

وتابعت الصحيفة أن نيمار يعاني من نفس الآلام في المكان الذي تعرض فيه من إصابة في لقاء سويسرا، وأيضًا الذي قام بعملية جراحية به قبل انطلاقة المونديال.

وكانت البرازيل تعادلت مع سويسرا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى وسط معاناة نيمار من تدخلات عنيفة من لاعبي سويسرا.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب البرازيل مع كوستاريكا يوم 22 من الشهر الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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