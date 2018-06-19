الجهاد تنعي أحد مؤسسيها في الضفة المحتلة

نعت حركة الجهاد "الإسلامي" الشيخ محمد عبدالفتاح غوانمة أحد مؤسسي حركة الجهاد "الإسلامي" في الضفة الغربية المحتلة والملقب بـ"التيتشر"، بعد رحلة طويلة مع المرض.

وقالت الحركة في بيان لها: "كان الفقيد رحمه الله من الرعيل الأول الذي انتمى لحركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، ويُعد واحداً من الذين اسهموا بشكل كبير في بناء خلايا الحركة في الضفة المحتلة في بدايات التأسيس والانطلاقة الجهادية".

وأشارت إلى أنه تعرض للملاحقة والاعتقال مبكراً ، فقد تكررت مرات اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال حيث أمضى في سجون العدو 18 عاماً على فترات اعتقال مختلفة. وخلال التحقيق معه في زنازين الاحتلال تعرض لتعذيب شديد ترك آثاراً بليغة على أجهزة جسمه خاصة وأصيب بأمراض مزمنة.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}

بـيـان نـعـي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تحتسب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عند الله تبارك وتعالى الأسير المحرر الأخ المجاهد/ محمود عبد الفتاح غوانمة "أبو العبد"

الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء في محافظة رام الله إثر بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز الـ ( 60 عاماً) قضاها مجاهداً صابراً محتسباً.

كان الفقيد رحمه الله من الرعيل الأول الذي انتمى لحركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية ، ويُعد واحداً من الذين اسهموا بشكل كبير في بناء خلايا الحركة في الضفة المحتلة في بدايات التأسيس والانطلاقة الجهادية.

وقد تعرض الأخ أبو العبد رحمه الله للملاحقة والاعتقال مبكراً ، فقد تكررت مرات اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال حيث أمضى في سجون العدو 18 عاماً على فترات اعتقال مختلفة. وخلال التحقيق معه في زنازين الاحتلال تعرض لتعذيب شديد ترك آثاراً بليغة على أجهزة جسمه خاصة وأصيب بأمراض مزمنة.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته وأن يكتب له أجر الشهداء ، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً ، وأن يلهمنا وأهل الفقيد العزيز "أبو العبد" وإخوانه ورفاق دربه الصبر والسلوان وحُسْنَ العزا.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 5 شوال 1439هـ، 19/6/2018م