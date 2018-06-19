اشتعال حريقين في كيبوتس كفار سعد و"صوفا" بسبب البالونات الحارقة

ذكرت مصادر خاصة أن حريقين كبيرين اندلعا عصر اليوم، في كيبوتس كفار سعد و"صوفا" بسبب البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها الشبان من قطاع غزة.
وذكرت المصادر جهودا كبيرة تبذل لمحاصرة الحريق.
في السياق، اندلعت ثلاثة حرائق صباح اليوم الثلاثاء في الأراضي المحتلة شرق قطاع غزة بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة، أطلقها شبان من القطاع.
وخلال الأيام الماضية اندلعت عشرات الحرائق في الأراضي المحتلة شرقي القطاع بفعل طائرات أو بالونات حارقة أطلقت من القطاع.
وحوّل الشبان الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها بالخيوط إلى أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.