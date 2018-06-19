هارتس: عباس رفض خطة أمريكا لإنعاش غزة

قالت صحيفة (هآرتس) إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض مضمون المبادرة الامريكية في قطاع غزة لقناعته التامة بانها تهدف للفصل السياسي بين الضفة والقطاع.

ونقلت الصحيفة عن عباس قوله: إن السلطة الفلسطينية لن تتعاون مع المبادرة الأمريكية لجمع مساعدات مالية من دول الخليج لإعادة بناء قطاع غزة، لأن هدف هذه الخطة هو الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحيفة عن مصدر في السلطة الفلسطينية: “من الواضح لنا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى خطة تتماشى مع ما تم اقتراحه بالفعل – بأن تكون الدولة الفلسطينية هي قطاع غزة، وأن يقام المطار في سيناء، بينما ستُصبح الضفة الغربية نوعًا من الإدارة المدنية الموسعة، لقد تم رفض هذه الخطة على الفور من جانبنا، وهذه المرة لن توافق الدول العربية بأي شكل من الأشكال على مثل هذا المخطط”.

وتسعى الإدارة الأمريكية لإقناع دول خليجية باستثمار ما بين خمسمئة مليون دولار ومليار دولار في غزة، لتنفيذ مشاريع اقتصادية طويلة الأمد.