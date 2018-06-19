الاحتلال يشرعن استهداف مطلقي الطائرات الورقية



بعد جدل حاد في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بشأن استهداف مطلقي الطائرات الورقية الحارقة بتنفيذ عمليات اغتيال ضدهم، بدأت أولى الخطوات التي تشرعن ذلك.

وقال المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي ماندلبليت، "إنه في حال استخدمت تلك الطائرات لأغراض عسكرية قتالية حربية، تصبح هدفًا عسكريًا مشروعًا".

وفي الأيام الأخيرة حاول جيش الاحتلال تبرير عدم استهدافه لمطلقي الطائرات الورقية بشكل مباشر لعدم وجود مصوغات قانونية لذلك تؤكد أن هذه الطائرات تشكل تهديدًا حقيقيًا.

وأثير الجدل في "إسرائيل" مؤخرًا بشأن مطلقي تلك الطائرات وسط مطالبات من الوزراء باستهدافهم.

واستهدفت طائرات إسرائيلية مسيرة بدون طيار خلال الأيام الماضية، عددًا من مطلقي الطائرات الورقية، على حدود القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

في السياق، شبّت عدة حرائق، اليوم الثلاثاء، في كيبوتسات ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة بفعل طائرات ورقية حارقة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية مختلفة، فإن الحرائق شبت في كيبوتسات "العين الثالثة" و"زيكيم" و"كرميا" وكيبوتسات أخرى مجاورة لحدود القطاع.

وأشارت إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد تلك الحرائق التي وقعت إحداها إلى شارع عام في كيبوتس كرميا.