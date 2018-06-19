مدرب روسيا: جاهزون لإيقاف خطورة صلاح اليوم

قال ستانيسلاف تشيريتشوف المدير الفني لروسيا، إن فريقه جاهز لإيقاف خطورة المهاجم المصري محمد صلاح خلال المواجهة التي ستجمع بين المنتخبين اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، أكد تشيريتشوف “صلاح لاعب قوي ومن أفضل اللاعبين في العالم، لكننا نعرف جيدًا كيفية إيقاف خطورته على مرمانا”.

وأضاف ” لقد فهمنا كيفية تهديد صلاح لمرمى المنافسين، ونحن ندرس كل فريق وعليك أن تعطي لاعبي المنافسين اهتمامًا خاصًا”.

وأوضح تشيريتشوف “صلاح هو أفضل لاعب، لكننا لا نلعب ضد نجم واحد، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار جميع اللاعبين، ونعرف كيف نفعل ذلك وغدًا سترون ما سنقدمه داخل المستطيل الأخضر”.

وفيما يتعلق بإصابة صلاح من سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال مدرب روسيا ” أعتقد أن راموس لم يفعل ذلك عن قصد، فكرة القدم رياضة اتصال، أفهم أن أي لاعب يتمنى في إصابة الآخرين”.

واختتم تشيريتشوف تصريحاته بالقول “روسيا ستكون متواجدة في دور الـ 16 (ثمن النهائي) للعرس العالمي”.

وتعد مواجهة الغد هي الأولى في التاريخ بين الفراعنة والروس في أي محفل دولي أو ودي.

وتتصدر روسيا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورغواي، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية المتذيل.