سعدات يدعو لدعم الحراك الجماهيري ويحذر من التجاوزات بحق الجماهير

دعا أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لدعم الحراك الجماهيري وتعميق مستواه ومداه الشعبي الديمقراطي ، مؤكداً ان هذه التجاوزات الخطيرة التي في حال استمرارها وعدم الوقوف أمامها بجدية ومحاسبة المسئولين عنها ستضع شعبنا على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة.

وأشار سعدات الى انه بالتزامن مع القمع الجماهيري تطرح أكثر من علامة استفهام في الوقت ذاته حول مصداقية رفض هذه القيادة لما سُمى بصفقة القرن الشكل الراهن للمؤامرة الأمريكية الصهيونية التي تستهدف قضيتنا وحقوق شعبنا الوطنية وإطباق الهيمنة الشاملة على أمتنا.

واعتبر ان المواجهة الأمثل للمؤامرات الأمريكية الصهيونية في هذه اللحظة المصيرية يبدأ بإنهاء العقوبات وتعزيز صمود ومقاومة أهلنا في القطاع والعودة إلى مسار تنفيذ استحقاقات المصالحة، واستعادة وبناء وحدتنا الوطنية الركيزة والرافعة لتحشيد قوى شعبنا ومصادر قوته الداخلية.

وشدد على ضرورة تجاوز الآثار الضارة التي نشأت عن عقد دورة المجلس الوطني غير التوحيدية بعيداً عن التوافق والإجماع الوطني والتوافق على استراتيجية نضالية موحدة تنظم مقاومة شعبنا بكل أماكن تواجده، وبناء أدواتها القيادية الجامعة، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية كوعاء جامع أو قيادة كفاحية لشعبنا بكل أطيافه السياسية والاجتماعية وفي كل أماكن تواجده.

وأكد على ان صمود أهلنا في القطاع الباسل في مسيرات العودة وكسر الحصار سطر أرقى ملاحم التضحية والعطاء والإبداع يستمر إمعان القيادة المهيمنة على القرار في السلطة و"م.ت.ف" بفرض عقوباتها الظالمة بحق أبناء شعبنا في القطاع المقاوم، والمحاولات المحمومة الرعناء للجم أي صوت ينتقد أو يحتج رافضاً لهذا القرار الجائر ومطالباً بوقفها، وصولاً إلى القمع الذي يندى له الجبين للمسيرات الشبابية السلمية الديمقراطية التي خرجت في الضفة والتي وجدت صداها في قمع مماثل من قبل أجهزة أمن السلطة الحاكمة في القطاع ضد فعالية مماثلة للمطالبةبوقف هذه المهزلة.