سلطات الاحتلال تصدر (44) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم نائب وصحفي

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (44) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، وذلك منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الثلاثاء، أن من بين الأوامر الصّادرة (22) أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

لافتاً إلى أن من بين الأوامر؛ أمراً إدارياً للمرة الثالثة صدر بحقّ الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، لمدة أربعة شهور، علماً أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 تمّوز/ يوليو 2017.

كما وصدر أمراً بحقّ الأسير الصحفي أسامة شاهين والمعتقل منذ تاريخ 31 أيّار/ مايو المنصرم؛ وذلك لمدة أربعة شهور.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ الأسرى:

1. وسام مفيد عابد، جنين، 4 شهور أمر جديد

2. يزن أيسر نزال، بيت لحم، 3 شهور أمر جديد

3. مؤمن عبد العزيز حريبات، الخليل، 6 شهور أمر جديد

4. محمد حسن عادي، الخليل، 4 شهور تمديد

5. عصام جميل اشتية، نابلس، 6 شهور تمديد

6. نايف عبد الفتاح بزار، رام الله، 6 شهور أمر جديد

7. محمد خالد أبو سل، الخليل، 4 شهور تمديد

8. مصعب ساهر البرغوثي، رام الله، 6 شهور أمر جديد

9. مؤمن موسى أطرش، الخليل، 6 شهور أمر جديد

10. محمود حسن ورديان، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد

11. أسامة حسين شاهين، الخليل، 4 شهور أمر جديد

12. زياد علي القواسمي، الخليل، 6 شهور أمر جديد

13. منجد موسى الجنيدي، الخليل، 4 شهور أمر جديد

14. منجد خالد عاشور، الخليل، 4 شهور أمر جديد

15. منجد محمد قيمري، ىالخليل، 4 شهور أمر جديد

16. زيد أكرم قواسمي، الخليل، 4 شهور أمر جديد

17. باسم محمد عبيدو، الخليل، 4 شهور أمر جديد

18. عبد الله محمد عبيدو، الخليل، 6 شهور أمر جديد

19. هشام حميدان شرباتي، الخليل، 4 شهور أمر جديد

20. إبراهيم فضل الشيخ، القدس، 6 شهور أمر جديد

21. محمد وليد بني جره، جنين، 6 شهور أمر جديد

22. كرم بسام طنينة، الخليل، 4 شهور أمر جديد

23. نور الدين أحمد صوايفة، الخليل، 3 شهور أمر جديد

24. عبد المجيد أحمد أبو سرور، بيت لحم، 5 شهور أمر جديد

25. محمد جمال حميدة، رام الله، 4 شهور تمديد

26. فادي محمد نصر الله، بيت لحم، 6 شهور تمديد

27. يوسف بدر اخليل، الخليل، 4 شهور تمديد

28. خالدة كنعان جرار، رام الله، 4 شهور تمديد

29. عمار مصطفى أبو عكر، بيت لحم، 6 شهور تمديد

30. شهاب حسن مزهر، بيت لحم، 6 شهور تمديد

31. فؤاد رباح عاصي، رام الله، 4 شهور تمديد

32. أنس إبراهيم شديد، الخليل، 6 شهور تمديد

33. شريف نايف سليمان، جنين، 4 شهور تمديد

34. باسل حسام معلا، رام الله، 4 شهور تمديد

35. أحمد جمال أبو جلغيف، بيت لحم، 4 شهور تمديد

36. جهاد عبد القادر عبد الفتاح، رام الله، 4 شهور تمديد

37. أديب محمد مفارجة، رام الله، 4 شهور تمديد

38. جهاد محمد سليمان، رام الله، 4 شهور تمديد

39. محمد أحمد صباح، رام الله، 4 شهور تمديد

40. قسام مجد البرغوثي، رام الله، 4 شهور تمديد

41. محمد عبد العزيز فقيه، القدس، شهران تمديد

42. إبراهيم كامل شلبي، جنين، 3 شهور تمديد

43. منذر يوسف زونة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

44. عمر ذياب أبو شخيدم، الخليل، 6 شهور تمديد