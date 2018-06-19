الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من نشوب حرب في غزة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من نشوب حرب في حال استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة المحاصر "إسرائيليا" منذ 12 عامًا.

جاء ذلك، في أول تقرير يقدمه غوتيريس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق قرار المجلس رقم 2334، الذي يدعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها عقبة أمام إحلال السلام الشامل في المنطقة.

وجدد غوتيريس دعوته إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الأسباب التي أدت إلى استشهاد العشرات وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين" خلال "مسيرات العودة"، شرق غزة.

وانطلقت "مسيرات العودة" في نهاية مارس/آذار الماضي، وارتقى خلالها عشرات الشهداء، بالإضافة إلى تسجيل آلاف الجرحى بإصابات تنوعت بين الخطرة والمتوسطة والطفيفة، إلى جانب حالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام، وغاز الأعصاب، والغاز المسيل للدموع.