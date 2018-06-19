حملة اعتقالات بالضفة والاستيلاء على آلاف الشواكل

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم في بلدتي مادما وعصيرة القبلية جنوب نابلس بالضفة المحتلة، وتمركزت في مركزي القريتين وسط مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 شاباً فلسطينياً، فيما استولت على آلاف الشواكل من منازل المواطنين في قرية بيتا بطولكرم.

وافاد شهود عيان ان القوة التي اقتحمت القريتين كان برفقتها شاحنة اعتقال فيما تم اطلاق قنابل انارة في سماء البلدتين.

من جانب اخر اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف صباح، وشادي العمور، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وداهمت دوريات الاحتلال مدينة طولكرم، وفتشت عدداً من منازل المواطنين فيها كما داهمت عددا من منازل الأهالي في منطقة مفترق الصاحب بمدينة الخليل عقب اقتحامها المنطقة ومدينة يطا جنوب الخليل وبلدة قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.