الذهب مستقر قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر

استقرت أسعار الذهب بوجه عام اليوم الاثنين، لتظل قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف الشهر، الذي لامسته في الجلسة السابقة إذ أبطلت قوة الدولار أثر الدعم الآتي من استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الساعة الـ 0734 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرًا عند 1279.30 دولار للأوقية “الأونصة”. ولامس المعدن أضعف مستوى له منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما سجل 1275.01 دولار يوم الجمعة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 0.3 في المئة إلى 1281.70 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينس المحلل لدى ايه.ان.زد “قوة الدولار الأمريكي تنال من معنويات المستثمرين في الوقت الحالي وليس لدي أي مخاوف من نمو اقتصادي أضعف من جراء التوترات التجارية.”

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.2 في المئة إلى 94.985 ليحوم قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله الجلسة السابقة.

وزادت الفضة 0.1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 16.53 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.6 في المئة إلى 881.74 دولار للأوقية بعد ملامسة أقل سعر له منذ الـ 21 من مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاديوم 0.3 في المئة إلى 983.50 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل أدنى مستوياته في نحو أسبوعين خلال الجلسة.