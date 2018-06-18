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مونديال روسيا.. بلجيكا تتغلب على بنما بثلاثية نظيفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:51 - 18 يونيو 2018
بلجيكا بلجيكا
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تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره البنمي الوافد الجديد للمونديال بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال روسيا 2018.

وافتتح المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز باب التسجيل في الدقيقة 47 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع حارس بنما التصدي لها.

وعزز روميلو لوكاكو النتيجة للمنتخب البلجيكي بتسجيله للهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (69 و75) من عمر اللقاء.

ويلتقي ضمن المجموعة السابعة اليوم منتخبا إنجلترا وتونس في مدينة فولغوغراد في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

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