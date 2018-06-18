غرق عبارة تقل 80 راكبا في بحيرة توبا الإندونيسية

تتواصل عملية بحث وإنقاذ بدأت ليلا بعدما غرقت عبارة تقل ثمانين راكبا، اليوم الإثنين، في بحيرة توبا الشهيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، ما أسفر عن مصرع شخص واحد، على الأقل.

وقال الناطق باسم وكالة التخفيف من الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو، إن القارب غرق جراء الطقس السيئ في الساعة الخامسة والنصف مساء، حسب التوقيت المحلي.

وأضاف أن ثمانية عشر شخصا تم إنقاذهم حتى الآن، وإن شخصا واحدا تأكدت وفاته بعد واقعة الغرق في جزيرة توبا، والتي تأتي في نهاية عطلة عيد الفطر.

يشار إلى أن البحيرة التي تبلغ مساحتها 1145 كيلو متر مربع، وتشكلت من ثوران بركان قديم، تعد إحدى المعالم السياحية الشهيرة.

وقال ماهر تامبا أحد مسؤولي وكالة تسوية الأزمات المحلية، إن ستة سفن على الأقل تعكف على البحث عن ناجين.

وأضاف أن الطقس السيء وارتفاع الموج يعوقان عملية البحث.

كوارث العبارات شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 16 ألف جزيرة، وذلك بسبب عدم الالتزام بقواعد الأمن والسلامة.