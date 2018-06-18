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طالبت بالتحقيق في أحداث ساحة السرايا

"الجهاد" تنتقد التجيير الحزبي للحراك الشعبي بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:21 - 18 يونيو 2018
داوود شهاب ‫(1)‬ ‫‬.JPG داوود شهاب ‫(1)‬ ‫‬.JPG
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انتقد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب بشدة ما وصفة بـ "التجيير الحزبي الضيق لأي حراك شعبي".

وقال شهاب في تصريح صحفي له اليوم الاثنين ، إن من حق الجماهير أن تعبر عن رأيها ورفضها للسياسات التي تمس حقوق الناس وحياتهم ومعيشتهم بكل حرية ودون أي تدخل من أي طرف.

‏واستنكر مسؤول المكتب الإعلامي الاعتداء الذي ارتكب بحق المعتصمين في ساحة السرايا بمدينة غزة ظهر اليوم ، وعبر عن رفض وإدانة حركة الجهاد الإسلامي الشديدة لأي محاولة كانت لإفساد الحراك الشعبي المطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة‏

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الأحداث المؤسفة التي وقعت أثناء الاعتصام في ساحة السرايا، وسرعة محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المعتصمين.

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