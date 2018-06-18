"الجهاد" تنتقد التجيير الحزبي للحراك الشعبي بغزة

انتقد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب بشدة ما وصفة بـ "التجيير الحزبي الضيق لأي حراك شعبي".

وقال شهاب في تصريح صحفي له اليوم الاثنين ، إن من حق الجماهير أن تعبر عن رأيها ورفضها للسياسات التي تمس حقوق الناس وحياتهم ومعيشتهم بكل حرية ودون أي تدخل من أي طرف.

‏واستنكر مسؤول المكتب الإعلامي الاعتداء الذي ارتكب بحق المعتصمين في ساحة السرايا بمدينة غزة ظهر اليوم ، وعبر عن رفض وإدانة حركة الجهاد الإسلامي الشديدة لأي محاولة كانت لإفساد الحراك الشعبي المطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة‏

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الأحداث المؤسفة التي وقعت أثناء الاعتصام في ساحة السرايا، وسرعة محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المعتصمين.