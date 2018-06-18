طائرات و مدفعية الاحتلال تقصف أهدافاً شرق خان يونس

شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية مساء اليوم الاثنين غارات على عدة أهداف شرق القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
و أفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخيي استطلاع و قذيفة مدفعية ارض زراعية فارغة شرق القرارة بخانيونس.
كما استهدف طيران الاستطلاع مرصداً يتبع للمقاومة شرق القرارة.
وقصفت طائرات الاستطلاع غرفة صغيرة ومكان قرب مرصد بمنطقة السريج على حدود القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة دون اصابات واشتعال النيران فيها.
المتحدث باسم جيش الاحتلال زعم أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت بنية تحتية لحماس بعد أن أطلقت خلية سابقا بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة نحو أراضي في مناطق غلاف غزة.