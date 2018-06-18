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للمرة الخامسة... مستوطن يعقد قرانه في باحات الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:06 - 18 يونيو 2018
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كشف شريط مصور تداوله مستوطنون على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن عملية اتمام عقد قران (زواج) وفق التعاليم التلمودية لمستوطن وعروسه، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت ما تسمى بـمجموعة "طلاب جامعيون من أجل جبل الهيكل" المتطرفة، في بيان لها: "إن هذا ليس الزفاف الأول من نوعه في الاقصى، وانه خلال السنة والنصف الماضية تم عقد قران  4 "زيجات" كهذه، من بينها لرئيس المجموعة ".

وحذرت المجموعة في بيانها: "من أن هذه ليست سوى البداية، وستتابع انتهاكاتها في الحرم القدسي، تحت أنظار حكومة الاحتلال".

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