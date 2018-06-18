ايزنكوت يرفض مطالب الكابنيت باغتيال مطلقي البالونات الحارقة

رفض رئيس الأركان بجيش الاحتلال، الجنرال غادي أيزنكوت طلب وزراء الكابينت في اجتماعهم الذي عقد يوم أمس الأحد باغتيال وتصفية مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة نحو "اسرائيل" .
ووفقا لموقع روتر العبري، فقد أوضح أيزنكوت أمام وزراء الكابنيت بأن هناك مشكلة ومعضلة قانونية في توصيف جميع مطلقي الطائرات الورقية الحارقة من أنهم يشكلون خطرا على حياة الاسرائيليين ، وذلك من أجل خلق ذريعة لاستهداف واغتيال مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة .
وقد أوضح أيزنكوت أيضا لوزراء الكابنيت بأن حماس هي المسؤولة عن تنظيم إطلاق البالونات الحارقة ، ولذلك سيكتفي الجيش باستهداف مواقع ومقدرات حماس العسكرية .
ومن جانب آخر أوضحت مصادر رفيعة في المنظومة الامنية الاسرائيلية للقيادة السياسية بأن السبيل الوحيد للرد على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة من غزة هو استهداف مقرات حماس وليس استهداف مطلقي هذه الطائرات .