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منتخب السويد يتجاوز عقبة كوريا الجنوبية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:58 - 18 يونيو 2018
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تجاوز منتخب السويد مساء اليوم الاثنين، منتخب كوريا الجنوبية بهدف وحيد ضمن مباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة نيزني نوفغورود في روسيا.

وتصدر منتخب السويد بهذا الفوز الصعب المجموعة برصيد 3 نقاط بالشراكة مع منتخب المكسيك الذي حقق المفاجأة أمس وتغلب على حامل لقب النسخة الماضية منتخب المانيا، وحلت ألمانيا بالمركز الثالث وكوريا الجنوبية جاءت رابعا.

واستحق المنتخب السويدي الفوز الذي تحقق من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65 بعد عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو لاحتساب خطأ، وترجم اللاعب أندرياس جرانكفيست الضربة في الشباك، بينما كان المنتخب الكوري الجنوبي ضائعا وتائها حتى انه لم يسدد أي ضربة على المرمى.

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