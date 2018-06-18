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مهجة القدس: الأسير علاء الدين درعاوي يتنسم عبير الحرية

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 16:51 - 18 يونيو 2018
افراج - تحرير افراج - تحرير
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أفادت مؤســـسـة مهجة الـقدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد علاء الدين محمد إبراهيم درعاوي (39 عاماً) من بلدة الشواورة قضاء مدينة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة اثنا عشر عاماً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/06/2006م؛ وأصدرت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (12) عاماً، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومشاركته في نشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر علاء الدين درعاوي ولد بتاريخ 30/10/1979م؛ وهو أعزب، وأمضى مدة اعتقاله كاملةً، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

 و تقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر علاء الدين درعاوي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

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