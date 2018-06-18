الشاباك يعتقل وزير "اسرائيلي" يعمل جاسوساً للاستخبارات الايرانية

سمح جهاز الشاباك "الاسرائيلي" بنشر امر اعتقال الوزير الاسرائيلي السابق وعضو الكنيست غونين سيغف في شهر مايو 2018 للاشتباه به بارتكاب مخالفات امنية ومساعدة العدو في الحرب والتجسس لصالح ايران، وفقا لموقع سيروغيم العبري.

و وفقاً للموقع العبري، فبعد انتهاء التحقيقات مع الوزير سيغف، قدمت نيابة القدس لائحة اتهام ضده تتعلق بإدلاء بمعلومات للعدو وقد صادق على لائحة الاتهام المستشار القانوني للحكومة.

وقد قطن الوزير سيغف في السنوات الماضية في نيجيريا ومن ثم وصل لغينيا القديمة، وخلال شهر مايو 2018 تم نقله لــ "إسرائيل"، وفقا لمطلب شرطة "اسرائيل" بعد ان رفضت السلطات في غينيا دخوله اراضيها لارتكابه مخالفات جنائية.

وتم اعتقاله على يد ضباط الشاباك فور وصوله لــ "إسرائيل"، ويشتبه بانه اجرى علاقات مع المخابرات الايرانية وساعدهم في عملهم ضد "اسرائيل"، حسب الموقع العبري.

و أشار الموقع بأنه اتضح من خلال التحقيقات معه بأن الاستخبارات الايرانية قامت بتجنيده كعميل لها، حيث في عام 2012 اجرى علاقة مع مسؤولين في السفارة الايرانية في نيجيريا، و زار ايران مرتين والتقى بمسؤولين في الاستخبارات الايرانية، وان الشخصيات التي التقى بها كان يعرفها.

كما التقى الوزير سيغف مع ضباط في الاستخبارات الايرانية في انحاء العالم وفي الفنادق وفي شقق سرية تابعة للاستخبارات الايرانية، وقد حصل سيغف على اجهزة اتصال سرية مشفرة للتواصل مع الضباط الايرانيين.

كما لفت الموقع بأن سيغف قام بنقل معلومات للضباط الإيرانيين تتعلق بقطاع الطاقة في "اسرائيل"، وحول مواقع امنية اسرائيلية ومباني خاصة بالشؤون الامنية والسياسية داخل "اسرائيل" ومنشآت أخرى.

ولكي يوفي بمهمته الموكلة له من الايرانيين أجرى علاقات مع شخصيات اسرائيلية مختصة بشؤون الحماية والامن والخارجية، وعمل سيغف مع تلك الشخصيات لتقريبهم من ضبط الاستخبارات الايرانية حيث قدم الضباط الإيرانيين على انهم رجال اعمال سذج.