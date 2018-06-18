حماس تدعو اجتماع اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" لحماية حقوق اللاجئين

طالبت حركة "حماس" المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، بتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية جميع حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والمادية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.

جاء ذلك في بيان صحفي موجه من حركة "حماس" لاجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المنعقد في عمان اليوم الاثنين.

وشددت الحركة على ضرورة استشعار مخاطر المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة؛ ما يزيد من حالة التدهور الحاصلة في المنطقة المشتعلة أصلاً وليس الأراضي الفلسطينية فقط.

وأكدت على حق شبعنا بالعودة لمدنه وقراه التي هجر منها وتعويضهم بموجب ما كفله القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت بالحفاظ على "الأونروا" ودعمها على كل المستويات؛ لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها على أكمل وجه، كوسيلة معتمدة من المجتمع الدولي أمر في غاية الأهمية، وخطوة تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما شددت على ضرورة حل مشكلة "الأونروا بشكل جذري، مشيرةً إلى أنه لم يعد مقبولاً أن تستمر المؤسسة في تسول موازنتها كل عام من الدول أو المؤسسات أو الأفراد.

وأضافت أن الخطوة الأمثل والأقصر لحل مشكلة الأونروا هي اعتماد الموازنة كجزء من الموازنة الرئيسة للأمم المتحدة.

ودعت إلى رفض كل أشكال وأماكن التوطين مهما كانت المبررات أو الضغوطات، كما دعت الدول العربية والإسلامية للالتزام بما تعهدت به من موازنات لصالح "الأونروا".