اندلاع خمس حرائق جديدة في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

قالت مصادر عبرية اليوم الاثنين، أن خمسة حرائق جديدة اندلعت في مستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
وأوضحت المصادر، أن الحرائق التي اندلعت في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بسبب طائرات ورقية حارقة يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة.
وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سابق، أن سكان أحد الكيبوتسات في "شاعر هنيغف" فيما يسمى بغلاف غزة، استدعى خبراء المتفجرات لفحص جسم مربوط في ذيل طبق ورقي سقط قرب "الكيبوتس".
ووفقاً لموقع والاه نيوز، فقد طالب جيش الاحتلال سكان الكيبوتسات الابتعاد عن الأطباق الورقية الحارقة خشية أن تكون مفخخة.