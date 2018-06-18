البزم يوضح: الأجهزة الأمنية لم تتدخل في فعالية السرايا

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الاثنين، أنها قدّمت التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المحررين، في ساحة السرايا بغزة؛ للمطالبة برفع العقوبات على قطاع غزة وإنهاء الانقسام وعودة رواتب الأسرى المقطوعة، وجرى التنسيق مع القائمين على الفعالية لإنجاحها.

وأوضح إياد البُزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، في تصريح صحفي حول الفعالية، أنه أثناء انعقاد الفعالية حدثت مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها وتم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قبل القائمين عليها.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل فيما حدث مطلقاً، كما أنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، بل عملت الوزارة من أجل إنجاح الفعالية، والتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها.

وبينت الوزارة، أنها ستتابع الوزارة ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد اتهمت أجهزة أمن حماس بالتدخل في المسيرة باللباس المدني والاعتداء على جموع المتظاهرين في ساحة السرايا بمدينة غزة، خلال الوقفة التي جاءت تلبية لنداء الأسرى والمحررين لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ورفع العقوبات عن غزة والتي جاءت بإجماع ومشاركة الكل الوطني.

وأكدت الجبهة الشعبية في بيان صحفي، على حق شعبنا في مواصلة نضاله الوطني والديمقراطي من أجل إسقاط الانقسام وإنهاء كل تداعياته الكارثية على شعبنا بما فيها إلغاء جريمة الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، وصولاً لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

وشددت الجبهة، على حق الجماهير في التظاهر وحرية التعبير عن رأيها في مجمل القضايا الوطنية والديمقراطية.

وثمنت الجبهة جموع المتظاهرين الذين لبوا هذه الدعوة، داعية لوقفة وطنية تقضي بمحاسبة وملاحقة كل المتسببين بالاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا.